Канадські інструктори в рамках спецоперації підготували 6 тисяч українських солдатів

Міністр національної оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан заявляє, що канадські інструктори в рамках операції «Об’єднувач» підготували 6 тис. українських солдатів

Читайте такожУкраїна хоче почати закупівлю військової техніки і обладнання у Канади - Полторак Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони Степаном Полтораком.

«У березні мені було приємно оголосити продовження термінів нашої операції «Об’єднувач» (Operation Unifier), цієї місії канадських Збройних сил на заході України, яка підготувала близько 6 тисяч українських солдатів», - заявив Сейджжан.

Він нагадав, що мандат канадської місії було розширено до березня 2019 року.

До того ж, за його словами, ця операція допомагає канадським і українським військовим обмінюватися військовим досвідом.

Сейджжан додав, що канадські радники надають поради Міноборони щодо проведення стратегічних реформ в оборонній сфері.

Він зазначив, що Канада залишається повністю налаштованою надавати допомогу Україні, яка намагається зберегти та захистити свій суверенітет.

«Народ України може покладатися на непохитну підтримку Канади», - додав Сейджжан.