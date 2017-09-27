Порошенко скликає військовий кабінет через вибухи боєприпасів у Калинівці

Президент України Петро Порошенко прийняв рішення скликати військовий кабінет через пожежу і вибухи на складах боєприпасів поблизу Калинівки Вінницької області. Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook.

"Прийняв рішення скликати військовий кабінет за участі прем'єр-міністра, секретаря РНБО, міністра оборони, начальника Генштабу, голови СБУ, а також керівництва Нацполіції, Нацгвардії та Служби надзвичайних ситуацій одразу після їх повернення з Вінниці", - йдеться в повідомленні.

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Також Порошенко відзначив ефективні дії центральної та місцевої влади під час евакуації населення, а також подякував волонтерам, які допомагають рятувати людей.

"Отримавши доповідь начальника Генштабу та голови СБУ, одразу доручив їм вилетіти на Вінничину. Також протягом ночі отримував інформацію штабу з ліквідації аварії, від прем'єр-міністра та міністра оборони", - написав президент.

Як повідомляв УНІАН, інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу Калинівки Вінницької області надійшла 26 вересня близько 22:00. Рятувальники евакуювали із зони ураження понад 30 тис. людей.