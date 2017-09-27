У Кремлі вважають, що договір про "дружбу" України і РФ продовжує діяти

У Кремлі заявили, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ від 1997 року, який гарантував територіальну цілісність України, де-юре продовжує діяти.

Читайте такожРосія продовжує істерити і просить світ перешкодити українізації в УкраїніПро це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, наскільки коректно Державній Думі РФ при засудженні нового закону України «Про освіту» апелювати до цього документа після анексії Криму і Донбасу.

«З юридичної точки зору, документ залишається в силі, він не денонсований, відповідно, з правової точки зору, апелювання до діючого документа де-юре є нормальною практикою», - сказав Пєсков.

Він також порекомендував за коментарями звертатися до Держдуми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 вересня, Держдума РФ прийняла заяву, в якій говориться, що новий український закон «Про освіту» суперечить Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, який гарантував територіальну цілісність України, а також є актом «етноциду російського народу».

28 жовтня 2016 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна найближчим часом оголосить про майбутнє порушеного Росією Договору про дружбу.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

**** Договір «Про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією і Україною» від 31 травня 1997 року набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами). Згідно зі статтею 40 договору, його укладено строком на десять років. Дія договору автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна із сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду. Термін відліку першого десятирічного періоду починався з дати набрання договором чинності (з 1 квітня 1999 роки) і закінчувався 1 квітня 2009 року. Тоді жодна із сторін не виявила бажання про припинення дії договору до 1 жовтня 2008 року, тому його дія автоматично продовжилася на наступний десятирічний період.