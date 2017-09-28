Порошенко доручив посилити охорону стратегічних об'єктів додатково силами ЗСУ

Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону стратегічних об’єктів України додатково силами ЗСУ.

Про це Порошенко заявив під час засідання воєнного кабінету сьогодні в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко повідомив, що сьогодні зранку дав наказ посилити оборону і охорону стратегічних об’єктів силами Збройних сил.

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«Ми далі миритися з цими подіями не можемо», - підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.

Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.