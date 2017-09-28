Порошенко вимагає покарати винних у трагедії в Калинівці

Президент України Петро Порошенко закликає правоохоронні органи притягти до відповідальності винних у трагедії в Калинівці.

Про це Порошенко заявив під час засідання воєнного кабінету сьогодні в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

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Порошенко звернувся до керівників Генеральної прокуратури, СБУ, Національної поліції з вимогою знайти і притягнути до відповідальності винних у трагедії.

«Ми маємо навчитися захищати наші стратегічні об’єкти від диверсійних груп. Є інші версії? Значить будемо притягати до відповідальності тих, хто буде (винен – ред.) за іншими версіями», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.

Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.

Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.