Порошенко вимагає покарати винних у трагедії в Калинівці
Порошенко звернувся до керівників Генеральної прокуратури, СБУ, Національної поліції з вимогою знайти і притягнути до відповідальності винних у трагедії.
Президент України Петро Порошенко закликає правоохоронні органи притягти до відповідальності винних у трагедії в Калинівці.
Про це Порошенко заявив під час засідання воєнного кабінету сьогодні в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.
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Порошенко звернувся до керівників Генеральної прокуратури, СБУ, Національної поліції з вимогою знайти і притягнути до відповідальності винних у трагедії.
«Ми маємо навчитися захищати наші стратегічні об’єкти від диверсійних груп. Є інші версії? Значить будемо притягати до відповідальності тих, хто буде (винен – ред.) за іншими версіями», - підкреслив президент.
Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області.
Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє осіб травмовано.
Події на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.