"Подруга дала покататися": під Києвом головний лікар "забув" задекларувати Porshe (фото)

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларації Івана Клюзко - головного лікаря Вишгородської районної лікарні. Минулого місяця активісти помітили медика за кермом Porshe Panamera, відсутнього в його декларації, передає Bihus.info.

Як повідомляли активісти громадського руху "Чесно", в серпні цього року Іван Клюзко приїхав інспектувати ремонт Димерської райлікарні на Porsche Panamera. Водночас, декларація пана Клюзка за 2016 геть порожня, а в єдиній формі змін - відомості про доходи від відчуження нерухомого майна на суми 2,5 і 3,8 мільйона гривень.

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Покупцем нерухомості Клюзка (якої - невідомо, адже річна декларація лікаря порожня) зазначений громадянин України Рябченко Костянтин Миколайович.

На питання, звідки у нього гроші на таку автівку, лікар відповів, що вона 2011 року випуску, і він їздить на ній уже 5 років.

Крім того, за словами Клюзка, Porsche йому дала подруга. "Він навіть не на мені зареєстрований. У мене є подруга, яка купила машину своєму батькові, а батько живе зараз закордоном. І вона мені каже: "Надумаєш купити - купиш, що не надумаєш - можеш їздити поки на ній, експлуатуй, тому що вона у мене згниє!" Ось я на ній їжджу. Не у всіх є такі подруги - але і не все людям життя рятують, розумієте?", - зазначив лікар.

Власниця авто Аїда Ілаєва працює в фармацевтичному бізнесі категорійним менеджером лікарських засобів у ПП "Наша аптека".

Нагадаємо, за декларування недостовірних відомостей передбачена відповідальність у вигляді штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт, або навіть позбавлення волі на строк до двох років.

Як повідомляв УНІАН, новопризначений керівник Військової прокуратури сил АТО Олег Ціцак володіє будинком площею 480 кв. м, двома автомобілями, квадроциклом і байком Harley-Davidson.