США закликали російських окупантів припинити переслідування противників анексії Криму

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявила про невизнання результатів "місцевих виборів" в окупованому Росією Севастополі.

Відповідну заяву на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні (Австрія) зачитала сьогодні виконуючий обов'язки заступника глави місії США Мішель Сайдерс.

"Сполучені Штати не визнають законність або результати виборів, які відбулися 10 вересня в окупованому Росією Криму", - наголосила Сайдерс.

"Наша позиція щодо Криму залишається чіткою: півострів залишається невід'ємною частиною України. Санкції, пов'язані з Кримом, зберігатимуться, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом", - заявила дипломат.

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"Ми закликаємо Росію припинити її окупацію Криму. Росія також повинна припинити її практики політичного переслідування, насильницьких зникнень, жорстокого ставлення та переслідувань поліцією кримських татар, етнічних українців та інших, хто виступає проти цілеспрямованої анексії Росією української території", - заявила Сайдерс.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня в окупованому Севастополі відбулися так звані «губернаторські вибори».

МЗС України заявляє, що усі учасники незаконних місцевих виборів у Севастополі будуть притягнуті до відповідальності. Також в Україні очікують, що Євросоюз внесе до санкційного списку усіх учасників виборів так званого «губернатора Севастополя».