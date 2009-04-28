Тимошенко веліла прикордонникам відловлювати «грипозних» на око

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому позачерговому засіданні має намір затвердити план заходів з недопущення потрапляння вірусу свинячого грипу в Україну і прийняти рішення про виділення з резервного фонду уряду фінансових ресурсів для його реалізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи засідання Кабміну.

За її словами, вчора була скликана спеціальна нарада, на якій було визначено, що необхідно затвердити комплекс заходів, які є важливими для захисту України від проникнення цієї інфекції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цей план буде затверджений сьогодні на засіданні уряду.

Для координації роботи з недопущення потрапляння і поширення вірусу свинячого грипу в Україні буде затверджено склад спеціальної урядової комісії з питань попередження виникнення захворювання серед населення.

Комісію очолить головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ.

Крім того, сьогодні уряд планує прийняти постанову про виділення з резервного фонду Кабінету міністрів необхідного обсягу фінансових ресурсів для забезпечення всіх заходів, які будуть передбачені комплексним планом.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на сьогодні в Україні проводяться всі необхідні заходи щодо захисту території від вірусу свинячого грипу. Зокрема, створені спеціальні пункти на кордонах, де проводяться візуальні перевірки людей, що перетинають кордон, на візуальні ознаки грипу.

Крім того, проводяться ретельні перевірки м`яса, тваринницької і рослинницької продукції.

Також, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, весь ручний багаж, куди входить тваринницька і рослинницька продукція, конфіскується.

Прем`єр-міністр заначила, що уряд готує інформаційні повідомлення для громадян України, які транслюватимуться по телебаченню, радіо і в пресі з переліком країн, де зафіксовані спалахи свинячого грипу і з попередженням для громадян утриматися від відвідин цих країн.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на сьогодні спалахи захворювання свинячим грипом зафіксовані в США, Канаді, Бразилії, Англії, Чехії, Шотландії, Іспанії, Новій Зеландії, Австралії, Франції, Італії та Ізраїлі, і кількість хворих постійно зростає.