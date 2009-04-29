Тимошенко зацікавилася збагаченням урану

Україна зацікавлена в тому, щоб взяти участь у створенні центру зі збагачення урану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на розширеному засіданні комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії в Москві.

За її словами, тема участі України в цьому проекті обговорювалася в ході засідання комітету.

«Це важливо, і Україна хотіла б стати учасником цього проекту. Я думаю, що коли в Астані буде саміт глав урядів СНД, ми зможемо обговорити це питання з Казахстаном і ухвалити спільне рішення», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона наголосила на важливості співпраці України з Росією в галузі атомної енергетики, зокрема, в спільному будівництві нових атомних енергоблоків в Україні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого ц.р. керівники російської корпорації «ТВЕЛ» і української НАЕК «Енергоатом» підписали у Москві контрактні документи на поставку ядерного палива на атомні станції України в 2009 році. Передбачається, що частина палива виготовлятиметься з використанням українського урану.

Найближчим часом ВАТ «ТВЕЛ» і ДП НАЕК «Енергоатом» мають намір підписати довгостроковий договір на поставку ядерного палива для українських АЕС після 2010 року.

Сторони також обговорили деякі питання будівництва на українській території спільного підприємства з виробництва паливних збірок за російською технологією, умови створення якого тісно взаємозв`язані з параметрами довгострокового договору. Підписання контрактних документів є щорічною процедурою в 12-річній історії співпраці між компаніями.

Як повідомлялося, співпраця ВАТ «ТВЕЛ» і ДП НАЕК «Енергоатом» почалася в 1996 році, коли російська корпорація стала переможцем міжнародного тендеру на поставку ядерного палива для реакторів ВВЕР українських АЕС. У 1997 році були укладені контракти, що передбачають поставки тепловиділяючих збірок (ТВЗ) до 2010 року включно.