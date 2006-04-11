В Україну прибуде делегація Конгресу США

Україну 13 квітня відвідає делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Як повідомили УНІАН у Посольстві США в Україні, делегацію Конгресу, яка впродовж 7-13 квітня відвідає Польщу, Грузію, Росію та Україну, очолить лідер більшості у Сенаті США Білл ФРИСТ (республіканець від штату Тенессі). Разом із Б.ФРИСТОМ подорожуватимуть сенатори Джад ҐРЕҐҐ (республіканець, Н’ю-Гемпшир) і Річард БАРР (республіканець, Північна Кароліна).

“Цей візит дозволить глибше, на власних враженнях зрозуміти питання, що впливають на відносини Америки з кожною із цих країн, і з’ясувати, що можуть зробити Сполучені Штати для зміцнення демократичних інституцій, які зростають у регіоні, та виробити бачення тих проблем, що стоять перед регіоном”, – відзначив сенатор Б.ФРИСТ. – “Я з нетерпінням чекаю на зустрічі із ключовими лідерами регіону і на відвертий, відкритий діалог з питань, що становлять взаємний інтерес”.

“Подорож також буде шансом продовжити сприяння розповсюдженню демократії і свободи в регіоні”, – додав Б.ФРИСТ. – “Кожна з цих країн є джерелом унікальних викликів і можливостей для просування національних інтересів Сполучених Штатів у регіоні. І я очікую нагоди зміцнити відносини США із кожною країною”.