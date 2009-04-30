Герман митиме вікна, Табачник садитиме троянди, Москаль поїде в Карпати

09:49, 30 квітня 2009
Політика
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"Криза таки вдарила по депутатах"

Криза таки вдарила по депутатах. Травневі свята, під час яких нардепи часто роз`їжджалися по закордонах, цього року для них пройдуть під девізом «по рідних місцях». Принаймні в цьому запевнили народні обранці, яких опитувала газета "Сегодня".

«Зараз не час розкидатися грошима, тому на курорт не поїду, — розповідає Тарас Чорновіл. — Тим більше що накопичилося багато роботи. Я, наприклад, обіцяв написати декілька статей у різні видання. Може, з`їжджу з друзями під Київ на шашлики».

Регіоналка Ганна Герман теж збирається працювати, причому не тільки розумово, але і фізично. «Митиму вікна і підлогу, а ще готуватиму документи до пленарного тижня. У вихідні можна спокійно посидіти удома перед комп`ютером, і ніхто не відволікатиме», — каже нардеп. Ганна Миколаївна збирається на дачу (згідно з декларацією, родина Герман має ділянку площею 0,24 га і будинок у 250 «квадратів») садити квіти. 

Її колега по фракції Дмитро Табачник теж збирається на дачу. «У мене велика ділянка — 50 соток, так що роботи хоч відбавляй. Садити картоплю і огірки я не буду, а займуся квітами. Посаджу троянди, наприклад, ще підрізатиму туї», — розповідає він. Попрацювавши на землі, Дмитро Володимирович з депутатською делегацією збирається вирушити на Кубу. Поїде за межі України і бютівець Андрій Шкіль. «30 числа ми з прем`єром їдемо до Варшави. Хотів на травневі злітати до Криму, але, певно, не вийде», — зітхає нардеп.

Комуністові Володимиру Голубу — не до поїздок. «1-го і 9-го я буду задіяний на святкових заходах. До того ж я редактор газети (друкований орган партії — газета «Комуніст»), а в перерві між святами номери виходитимуть. Отже залишається лише сподіватися, що вирвуся на рибалку. Я ходжу на Дніпро, а там риби якось замало стало», — розповідає Голуб.

Бютівець Володимир Яворівській вирушить до Карпат, причому всією сім`єю — з дочкою і внуком. «Дорогою обов`язково заїдемо в Кам`янець-Подільський, хочу внукові Тарасику показати тамтешні замки і молдавські села — там дуже красиво, жодна хатина не схожа на іншу». Нунсівець Геннадій Москаль теж поїде до Карпат, але не для того, щоб милуватися замками. «Їздитиму на квадроциклі і гірському велосипеді. Екстремальним спортом я захоплююся давно. Два квадроцикла вже навіть розбив, але все одно сідаю за кермо знову і знову», — розповідає він.

Попереду українців чекають довгі вихідні. Відпочивати ми будемо цілих чотири дні, з першого по четверте травня включно. А потім ще три вихідних (9, 10, 11 травня) буде на честь Дня Перемоги. Правда, погода не особливо порадує українців. На свята синоптики прогнозують дощі.

 

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