Кріль знає, що Янукович ночами зустрічається з Тимошенко

Голова партії "Єдиний центр" Ігор КРІЛЬ не вірить у створення коаліції Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів.

Відповідаючи на запитання чат-конференції на порталі «Ліга», народний депутат припустив, що «вони (БЮТ та ПР) навряд чи колись об’єднаються "за". Радше це буде "проти". Проти когось».

«Об’єднатись вони можуть лише ситуативно, для задоволення особистих амбіцій їхніх вождів», - сказав лідер партії.

Водночас, І.КРІЛЬ додав, що «ці люди постійно час від часу ночами зустрічаються і ведуть якісь переговори. Було би правильно, щоб вони вже домовились і показали всьому українському народу, на що разом здатні».