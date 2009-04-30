Ющенко запровадив нову державну нагороду

Указ - на сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 282/2009 “Про орден «За доблесну шахтарську працю». Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави. Цим указом затверджено Статут ордена «За доблесну шахтарську працю». Кабінету міністрів України доручається здійснити фінансове і матеріальне забезпечення виготовлення знаків ордена «За доблесну шахтарську працю», орденських книжок та футлярів. Згідно зі Статутом ордена «За доблесну шахтарську працю», нагороду встановлено для відзначення громадян за визначні трудові досягнення у видобутку вугілля, залізної руди, руди кольорових і рідкісних металів, марганцевих та уранових руд, шахтобудуванні. Орден «За доблесну шахтарську працю» має три ступені. Нагородження орденом «За доблесну шахтарську працю» провадиться указом Президента України. Особі, нагородженій орденом «За доблесну шахтарську працю», вручаються знак ордена та орденська книжка встановленого зразка. Нагородження орденом може бути проведено посмертно.

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