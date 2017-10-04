Комітет з нацбезпеки закликає звільнити Муженка після вибухів на складах боєприпасів

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням звільнити начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Муженка через недоліки в організації охорони складів боєприпасів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Пашинський заявив на засіданні комітету.

Він озвучив пропозиції комітету після обговорення надзвичайних подій на складах боєприпасів поблизу міста Калинівка Вінницької області і у місті Балаклія Харківської області. Члени комітету більшістю голосів підтримали ці пропозиції.

"Перший блок про те, що... згідно з Конституцією і законами України, закону України про Збройні сили і положення про Генеральний штаб, звернутися до президента України про звільнення начальника Генерального штабу за систематичні недоліки в організації цієї роботи...", - сказав Пашинський.

"Друге питання - звернутися до міністра оборони. У нас є ще одна людина, яка несе персональну відповідальність за це, це - керівник ВСП. Це звільнення керівника ВСП, який не забезпечив належну охорону", - додав голова Комітету.

"Звернутись до президента з вимогою вивчити інституційну доцільність існування такої системи субординації і управління", - зазначив він.

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Ці три пропозиції знайшли підтримку більшості членів комітету. Двоє членів утримались.

Як повідомляв УНІАН, Полторака і Муженка запросили на засідання Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, на якому мало розглядатися питання зберігання боєприпасів на військових складах. Проте вони обидва не з‘явились.

Як зазначив голова Комітету Пашинський, Полторак повідомив йому, що не прийде на засідання через візит до Польщі, а Муженко відсутній з невідомих причин.

На засідання Комітету прийшли заступник міністра оборони Ігор Павловський та заступник начальника Генштабу Сергій Бессараб.