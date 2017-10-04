Міністр оборони і голова Генштабу не прибули на засідання комітету ВР з нацбезпеки

Міністр оборони України Степан Полторак та начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко не прибули на засідання Комітету Верховної Ради України з питань з національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, першим питання депутати розглядали надзвичайну подію, яка сталася на складах боєприпасів Міністерства оборони поблизу міста Калинівка Вінницької області.

В рамках цього питання передбачене заслуховування інформації щодо використання коштів, виділених за ініціативою Комітету Кабінетом міністрів України Міноборони на розосередження озброєння та військової техніки, підвищення рівня захищеності небезпечних об’єктів зберігання боєзапасу ЗСУ після подій на військових складах поблизу населених пунктів Сватове і Балаклія.

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Як зазначив голова Комітету Сергій Пашинський, Полторак повідомив йому, що не прийде на засідання через візит до Польщі, а Муженко відсутній з невідомих причин.

Водночас на засідання прибули заступник міністра оборони Ігор Павловський та заступник начальника Генштабу Сергій Бессараб.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Пашинський заявив, що на засіданні комітету буде розглядатися питання зберігання боєприпасів на військових складах. На засіданні планували заслухати Полторака і Муженка.