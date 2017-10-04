Розслідування трагедії в Калинівці: два потужних вибухи сталися у середині складів

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін заявляє, що на військовому арсеналі поблизу Калинівки Вінницької області два потужних вибухи сталися у середині складів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони.

За його словами, експерти розглядають дві версії вибухів складів з боєприпасами поблизу Калинівки, але він не має права їх оприлюднювати. Рувін сподівається, що їх оприлюднить слідство найближчим часом.

Проте, він зауважив, що на складах було декілька осередків вибухів, а потужних вибухів було два. "Ми розуміємо, що вибухи сталися в середині складів, і їх було не один", - заявив Рувін.

"Їх було два потужних. Один - це відкрите сховище, де лежали "Тюльпани"... І другий - це бункер з "Ураганами", - додав він.

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При цьому, він наголосив, що ніщо не могло зовні спричинити вибух у бункері. "Він повністю закритий, бетонний, там була ракетна база, і ці сховища, з бетонними дверима, шириною метр. Туди потрапити із зовнішньої сторони нічого не могло", - зазначив експерт.

Коментуючи імовірність застосування безпілотників або інших літальних апаратів, він сказав, що вивчаються усі варіанти.

Рувін не назвав кількості боєприпасів, які вибухнули, а порадив звернутися до Міністерства оборони України або до слідчих.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що вибухи на військових арсеналах, які сталися останніми роками, є результатами спеціальних операцій російських спецслужб.

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Пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє осіб. Інформацію про пожежу та вибухи на військовому складі у Калинівці подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).