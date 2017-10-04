У Києві затримали журналіста російського телеканалу НТВ

Журналіста програми "Центральне телебачення" російського телеканалу НТВ В'ячеслава Немишева було затримано в Києві під час запису стендапу в центрі столиці. Про це повідомляє сайт телеканалу НТВ.

Читайте такожРосійська пропагандистка розповіла, як її затримали в Києві"Кореспондент записував на вулиці стендап (фрагмент репортажу, коли автор присутній в кадрі - Прим.ред.), під час якого розрізав столовим ножем знаменитий "Київський" торт. У цей момент його блокував невідомий, який домігся від місцевої поліції затримання співробітника НТВ", - зазначено у повідомленні.

За інформацією телеканалу, зараз затриманого допитують в СБУ.

"Зараз Немишева допитують співробітники СБУ, які прибули до відділення поліції", - йдеться у повідомленні.