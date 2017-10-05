Комітет Ради з нацбезпеки рекомендував нардепам ухвалити один законопроект по Донбасу в цілому, інший - в першому читанні

Комітет Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей (№7164) в цілому, а законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) в першому читанні з поправкою.

Читайте такожУ Раді з'явився ще один проект про реінтеграцію Донбасу - альтернативний до президентськогоЯк передає кореспондент УНІАН, за таке рішення комітету проголосували 8 народних депутатів, тобто більшість з присутніх на засіданні.

Комітет рекомендує ухвалити законопроект в доопрацьованому варіанті №7164, перевнесений президентом сьогодні з поправкою, яка передбачена в ньому і котра стосується ст.10.

Також комітет рекомендував ухвалити в першому читанні з уточненням законопроект №7163. Це уточнення стосується того, що по всьому тексту законопроекту зняти всі положення, де називаються Мінські домовленості, замінивши їх на резолюцію Ради безпеки ООН прийняту у зв’язку з російською збройною агресією проти України в Донецькій та Луганській областях. Як відомо, за Регламентом після рішення комітету парламент може розглянути ці два законопроекти. Як відомо, голова фракції БПП Артур Герасимов зазначив, що ці законопроекти планується розглянути сьогодні на вечірньому засіданні тобто після 16 години.