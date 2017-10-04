У Порошенка підтвердили підготовку двох законопроектів щодо Донбасу

В Адміністрації президента підтвердили інформацію про підготовку двох президентських законопроектів щодо Донбасу.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, очікується що президент внесе до ВР окремо законопроект щодо реінтеграції Донбасу та ще один законопроект щодо продовження на рік дії положення про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської, який спливає 18 жовтня.

«Вчора вирішили виокремити закон з перехідних положень», - заявив він, нагадавши, що спочатку положення щодо пролонгації дії особливого самоврядування в ОРДЛО мало бути прописане у перехідних положеннях законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Читайте такожНардеп розповів про "чіткі алгоритми" у законопроекті про реінтеграцію Донбасу

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що президент має зареєструвати в парламенті законопроект про реінтеграцію Донбасу 4 жовтня, а розглядатися в сесійній залі він може вже в четвер, 5 жовтня.