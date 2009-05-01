На Майдані Незалежності перекрикують одне одного учасники трьох мітингів

У Києві на Майдані Незалежності одночасно тривають три першотравневі мітинги.

Як передає кореспондент УНІАН, до представників Комуністичної партії України та Федерації профспілок України на Майдані Незалежності приєдналася ПСПУ, партія «Справедливість», партія «Київська Русь», а також деякі інші громадські об’єднання. Демонстрація цієї політичної сили, пройшовши від станції метро «Арсенальна», також вийшла на головну площу столиці. Це призвело до того, що на Майдані Незалежності одночасно проводиться три акції з нагоди 1 Травня.

Відповідно, виступаючі від кожної організації, а також різноманітний музичний супровід, що лунає, створюють несприятливу ситуацію для учасників акцій.