У Львові ліві вимагають відставки Президента та уряду

Сьогодні у Львові на площі біля Монументу Слави представники КПУ та ПСПУ провели мітинг з нагоди 1 травня під гаслом «Геть Ющенка та олігархів!».

Як передає кореспондент УНІАН, присутні на мітингу тримали партійну символіку і транспаранти з написами: «Ні – американській окупації України!», «НАТО – геть!».

Як заявив у своєму виступі перший секретар обкому КПУ Олександр КАЛЕНЮК, «представники лівих сил Львівщини, ветеранських організацій, деяких громадських організацій звернуться з листом до країн антигітлерівської коаліції та з повторним листом до керівництва ООН з вимогою припинити розгул нацизму, який почав процвітати на Львівщині завдяки радикально налаштованим політичним силам та деяким керівникам органів влади, які виступають за знищення пам’ятників полеглим під час Великої Вітчизняної війни воїнам та руйнації солдатських кладовищ».

Під час мітингу до присутніх підійшов чоловік з транспарантом «Комуністи України – кати, душогуби, агенти Москви» і, вигукуючи: «Я справжній комуніст, я проти цієї Компартії СИМОНЕНКА», намагався спровокувати інцидент, однак завдяки втручанню правоохоронців акція завершилася без ексцесів.

Як повідомив начальник Львівського міського управління міліції Ігор ЧІКАЛО, сьогоднішню акцію охороняло 50 працівників міліції.

Крім того, сьогодні ж у центрі Львова біля пам’ятника Івану Франку заплановано мітинг представників СПУ.