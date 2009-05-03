Обама: роль фінансового сектора в економіці США зменшиться

Президент США Барак Обама заявив, що в майбутньому фінансовий сектор не відіграватиме в економіці США такої значної ролі, як це було раніше, повідомляє Reuters. У своєму інтерв`ю голова американської адміністрації торкнувся принципів формування економіки країни в майбутньому. Він заявив, що вважає неправильною ситуацію, коли корпоративні доходи у фінансовому секторі економіки становили значну частину в забезпеченні надходжень до бюджету протягом останніх 10 років. Зміни неминучі, проте Wall Street залишиться важливою частиною економіки США, але це вже не становитиме половину всієї економіки країни, заявив Б.Обама.

Він вважає, що, спостерігаючи ситуацію, що склалася, люди, які хотіли б знайти роботу у фінансовій сфері, можливо, змінять свої наміри і підуть працювати в інші сектори економіки, наприклад, стануть інженерами.

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