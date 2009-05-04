Chrysler подав заяву про банкрутство

Одна з компаній "Великої детройтської трійки" автовиробників США - Chrysler LLC подала заяву про добровільне банкрутство, пише The Wall Street Journal.

Позовна заява про визнання компанії технічним банкрутом була прийнята до розгляду судом Південного округу Нью-Йорка. Процедура банкрутства автовиробника проходитиме відповідно до розділу 11 Кодексу США про банкрутство. Відповідно до положень закону реорганізація неплатоспроможних компаній проводиться під керівництвом старого менеджменту (зазвичай спільно з представниками кредиторів) при спробі уникнути повної ліквідації компанії.

Банкрутство не означає, що Chrysler перестане існувати або що обслуговування випущених і проданих автомашин буде припинено. Компанія збирається продати частину своїх підрозділів, "очиститися від поганих активів" і вийти з кризи оновленою, наголошується в повідомленні служби інформацію концерну.

Тим часом італійський автовиробник Fiat SPA не відмовився від своїх намірів створити альянс з Chrysler, не зважаючи на банкрутство останнього. Fiat може придбати як мінімум 20% акцій Chrysler.

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