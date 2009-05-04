Екс-нардепа від БЮТ, який загинув у Непалі, підвело спорядження

В Непалі внаслідок нещасного випадку загинув екс-народний депутат України Ігор Пилипчук.

Про це УНІАН повідомило компетентне джерело в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

За даними джерела, 22 квітня І.Пилипчук у складі групи українців з 9 осіб поїхав у Непал. В цій країні українці планували здійснити сходження на гору, встановити на ній український прапор, а також провести товариський матч з міні-футболу, присвячений Кубку УЄФА.

«Під час сходження Ігор Пилипчук знімав краєвиди на відеокамеру, раптово обірвався мотузок, і він зірвався з гори. Що саме трапилося зі спорядженням – поки що невідомо, але ми отримали інформацію про те, що був виключно нещасний випадок», - поінформувало джерело.

Разом із тим у прес-службі ГУБОЗ МВС України УНІАН заявили, що офіційну інформацію про обставини трагічної смерті І.Пилипчука оприлюднить Міністерство закордонних справ України.

За інформацією прес-служби, І.Пилипчук останні півроку перебував «в кадровому резерві МВС».

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, в даний час міністерство перевіряє інформацію про загибель в Непалі колишнього народного депутата І.Пилипчука.