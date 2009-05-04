Єврокомісія прогнозує рецесію у Польщі

Європейська комісія в оприлюдненій доповіді погіршила прогноз розвитку польської економіки в поточному році до мінус 1,4% з 2% прогнозованого в січні росту.

Як повідомляє TVN24, водночас експерти вважають занадто песимістичним новий прогноз ЄК, зазначаючи, що для його виправдання має статись якась екстраординарна подія, що може призвести до обвалу економіки Польщі.

Віце-міністр Вальдемар ПАВЛЯК також назвав не дуже правдоподібним новий прогноз Єврокомісії, яка восени минулого року прогнозувала, що у 2009 році ВВП Польщі зросте на 4%.

Натомість польський уряд очікує ріст економіки на 1,7% при 3,7%, передбачених бюджетом.

Також Єврокомісія прогнозує зростання бюджетного дефіциту Польщі до 6,6% ВВП в поточному та до 7,3% у наступному році. ЄК планує розпочати процедуру обмеження бюджетного дефіциту Польщі, який, згідно зі стандартами ЄС, не повинен перевищувати 3% ВВП країни.

Загалом Єврокомісія прогнозує спад ВВП в поточному році у 26 з 27 країн-членів Євросоюзу.

Єдиною економікою, що матиме приріст стане Кіпр (+0,3%). Решта зафіксують спад, а найбільше Литва, Латвія та Естонія - мінус 11%, 13,1% та 10,3% відповідно.

Єврокомісія прогнозує, що загалом ВВП усіх держав Євросоюзу зменшиться на 4%.

З 2010 року польська економіка має зрости на 0,8% на фоні спаду загальноєвропейського ВВП на 0,1%, вважаю експерти ЄК.

Довідка УНІАН. У 2008 році темпи росту економіки Польщі зменшились до 4,9% з 6,7% в 2007 році.

Номінальний ВВП Польщі, за даними МВФ, минулого року становив понад 525 млрд. доларів (18 місце у світі).