Кличко вимагає закрити злітно-посадочний майданчик у Гідропарку

Блок Кличка вимагає від прокуратури добитися скасування Київрадою рішення про надання дозволу на облаштування злітно-посадочного майданчика у Гідропарку.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Блоку Кличка.

У документі зазначається, що “зі згоди мерії та мовчання прокуратури в Києві на острові Долобецький незаконно діє злітно-посадочний майданчик. Започаткували таку небезпечну розвагу в зоні відпочинку депутати більшості Черновецького рішенням Київради від 26 червня 2007 року. Дозвіл на 15-річну оренду 1,5 га під облаштування злітної смуги для гідропланів в зоні берега та водойми Гідропарку надали компанії “Кроун”. При цьому у Блоці Кличка нагадали, що саме “Кроун” пов’язують зі скандальним будівництво по вул.Березняківській,12.

У заяві наголошується, що Блок Віталія Кличка був єдиною політичною силою, яка того ж дня оскаржила це рішення в прокуратурі Києва. “Адже воно суперечить Програмі розвитку зеленої зони міста та не було погоджено з постійною комісією Київради з питань екополітики. Але головне – капітальне будівництво не може вестися біля самої водойми, оскільки повинна зберігатися природоохоронна смуга (50 метрів від берега)”, зазначається у заяві.

У Блоці Кличка нагадали, що, незважаючи на протест прокуратури, будівництво таки розпочалося, і впродовж всього літа 2008 року у Гідропарку над головами відпочиваючих киян літали вертоліт і аероплан.

Київські екологи також неодноразово вимагали від природоохоронної прокуратури закрити приватний майданчик, оскільки він знаходиться у прибережній смузі острову Долобецький, що є порушенням ст.60, 61 Земельного кодексу України та відповідних статей Водного кодексу, а також вимог містобудівного законодавства.

23 квітня 2009 року столична прокуратура вкотре визнала це рішення незаконним, але відповідний протест на розгляд Київради досі не надійшов.

Блок Віталія Кличка вимагає від прокуратури добитися скасування Київрадою рішення про надання дозволу на оренду землі, на якій облаштовано злітно-посадочний майданчик, а у разі відхилення протесту – звернутися до суду.