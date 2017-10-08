Україні важливо позбутися корупції, щоб набратися сил для протистояння Путіну - Керрі

Колишній голова Держдепу США Джон Керрі в інтерв'ю заявив, що Україні критично важливо позбутися корупції - традиційного для країни методу "вирішення питань". Про це він сказав в інтерв'ю "Новому времени".

За його словами, успішна боротьба з корупцією посприяє економічному зростанню.

"Корупціонерів слід позбавити недоторканності. Інакше люди перестануть вірити в Україну, буде дуже складно забезпечити умови для економічного зростання. А для української економіки зараз саме час зростати - країні потрібно набратися сил для протистояння всьому тому, що Росія та її президент Володимир Путін збираються зробити у майбутньому. Тут має місце перетин економічних мотивів з інтересами національної безпеки", - сказав Керрі.

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Екс-держсекретар зазначив, що Україні необхідна незалежна судова влада, яка могла б притягнути до відповідальності будь-кого за порушення закону, за будь-які корупційні дії. Також, додав він, країні потрібні незалежні прокурори, здатні розслідувати злочини.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада затвердила законопроект, що запустить судову реформу і передбачає зміни до низки кодексів, а також новації, які вже викликали бурхливі дискусії.