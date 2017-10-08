У Києві вандали облили фарбою приймальню народного депутата (фото)

У Києві вандали облили фарбою і розписали громадську приймальню позафракційного народного депутата України Віктора Чумака, розташовану за адресою вул. Попудренка, 18-а.

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Як повідомили в прес-службі Чумака, інцидент стався сьогодні вранці. Невідомі облили стіну будівлі фарбою і зробили написи образливого і загрозливого характеру.

Відзначається, що поліція, яка прибула на місце події, зібрала речові докази - ємності з-під фарби, рукавички та ін.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій біля приймальні позафракційного народного депутата України Віктора Чумака.

«Пригода сталася у Дніпровському районі на вулиці Попудренка. Невідомий облив фарбою стіни будівлі. Поліцейські розшукують правопорушника», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує обмеження волі до п'яти років. Тривають розшукові заходи, спрямовані на встановлення і затримання підозрюваного.