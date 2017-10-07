"Смерть укропам": на Дніпропетровщині вандали спаплюжили пам'ятник воїнам АТО

У селищі Черкаське Дніпропетровської області вандали облили фарбою пам'ятник загиблим бійцям 93 ОМБр і 20 ОМПБ, відкриття якого призначене на 7 жовтня. Про це повідомив волонтер ВСУ Роман Доник на сторінці в Facebook.

"Сьогодні відкриття пам'ятника загиблим в 93 ОМБр. На пам'ятник збирали гроші військовослужбовці та волонтери. Вночі пам'ятник облили фарбою, банер бригади порізали ножем. У містечку написали "смерть укропам" і "слава ДНР". Війна вона скрізь. Навіть у військових містечках залишилося багато в*тників від РСЧА. Але це показник. Наскільки все правильно робиться, що розкрилися ті, хто четвертий рік сидів у підпіллі", - написав він.

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Однак судячи зі знімків, які волонтер згодом опублікував з церемонії відкриття пам'ятника, монумен відчищали від фарби.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва вандал розгромив пам'ятні плити на честь Небесної сотні.