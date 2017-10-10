"Театральний виступ": Клімкін прокоментував заяву президента Чехії про "продаж Криму"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що президента Чехії Мілоша Земана «не виправити» і пропонує протидіяти тим, хто запросив його виступати на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, під час якої той заявив, що Україні варто домовитися з РФ про фінансову або нафтогазову компенсацію за вкрадений Крим. Про це Клімкін написав у Twitter.

«Залиште Земана, його не виправити. В театрі є режисери і є актори. Ті, хто запросили його до виступу, знали, що він скаже. З ними і треба боротися», - заявив він.

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У міністерстві закордонних справ України вже готують офіційну реакцію на заяву президента Чехії Мілоша Земана і вимагатимуть вибачень від офіційної Праги. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на джерело в керівництві МЗС.

Як відомо, під час виступу в Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи Земан запропонував заплатити Україні та «узаконити» анексію Криму.