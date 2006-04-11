БЮТ все ще відкидає можливість співпраці з Партією регіонів

Блок Юлії Тимошенко висловлює здивування та нерозуміння щодо коментарів і оцінок першого номера списку блоку «Наша Україна», прем`єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА стосовно «співпадіння програм» учасників демократичної коаліції та Партії регіонів і можливості залучення «четвертої сили» до формування коаліції у Верховній Раді.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

У зв’язку з цим Блок Юлії Тимошенко заявляє, що за жодних обставин не піде в коаліцію з Партією регіонів. “Наша позиція чітка: співпраця БЮТ та Партії регіонів в межах однієї парламентської коаліції неможлива”, наголошується в заяві.

На переконання БЮТ, залучення Партії регіонів до коаліції означатиме компроміс між владою та тіньовим капіталом і абсолютно виключить можливість реалізації завдань, що стоять перед Коаліцією демократичних сил.

БЮТ звертається до своїх партнерів з «Нашої України» з проханням дати чітку відповідь на запитання: з ким вони збираються формувати коаліцію – з БЮТ, чи з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ? “Поєднання цих політичних сил для нас неможливе і несприйнятне в принципі”, наголосили автори заяви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ЄХАНУРОВ сказав, що не виключає можливості формування парламентської коаліції з чотирьох політичних сил.

Після зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ та лідерами партій і блоків, які перемогли на парламентських виборах, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що як представник Президента він веде переговори з усіма політичними силами нового парламенту. Програми всіх переможців у виборах, крім Комуністичної партії, на три чверті збігаються, що дає можливість для переговорів і об`єднання зусиль, додав він.