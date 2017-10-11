Порошенко прибув з робочим візитом до Страсбурга

Порошенко виступить на пленарному засіданні осінньої сесії ПАРЄ.

Президент України Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Страсбурга. Про це у Twitter повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Читайте такожЧого чекати від мовних дебатів у ПАРЄ "Антонов 148 привіз президента до Страсбурга. Починаємо візит", - написав Кулеба.

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