Порошенко прибув з робочим візитом до Страсбурга
12:44, 11 жовтня 2017Політика
103 0
Порошенко виступить на пленарному засіданні осінньої сесії ПАРЄ.
Президент України прибув до Страсбурга / president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Страсбурга.
Про це у Twitter повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
Читайте такожЧого чекати від мовних дебатів у ПАРЄ
"Антонов 148 привіз президента до Страсбурга. Починаємо візит", - написав Кулеба.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Україна на осінній сесії ПАРЄ