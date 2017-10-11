Порошенко прибув з робочим візитом до Страсбурга

12:44, 11 жовтня 2017
Політика
103 0

Порошенко виступить на пленарному засіданні осінньої сесії ПАРЄ.

Президент України прибув до Страсбурга / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Страсбурга.

Про це у Twitter повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Читайте такожЧого чекати від мовних дебатів у ПАРЄ

"Антонов 148 привіз президента до Страсбурга. Починаємо візит", - написав Кулеба.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Україна на осінній сесії ПАРЄ
Теги: #Порошенко у Страсбурзі#Порошенко у ПАРЄ