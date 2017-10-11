Порошенко вважає, що метою російської агресії є знищення демократії та ліберальних свобод

Президент України Петро Порошенко висловив переконання, що метою агресії Росії є знищення демократії, ліберальних свобод та прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні у Страсбурзі.

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«Мета російської агресії – знищити демократію, ліберальні свободи та права людини. Вони роблять це в одних місцях за допомогою танків, в інших – за допомогою фальшивих новин», - заявив він.

За словами Порошенка, в одному випадку РФ порушує основні принципи міжнародного права, в іншому – маніпулює свідомістю. «Ми не маємо права на поразку перед цією загрозою. Ми доведемо свою гідність», - підкреслив Порошенко.

«За останні роки члени Ради Європи відчули на собі вишуканість російської інформаційної війни. Неодноразово стикалися з тим, як мова ненависті, насильства та дискримінації маскувалися під гаслами свободи слова», - переконаний президент.

Також Порошенко заявив, що Росія намагається використовувати проти демократичної спільноти її ж здобутки.