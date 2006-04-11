Леонід Черновецький зареєстрований київським мером...

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Київським міським головою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні на черговому засіданні КМТВК.

Як зазначалось на засіданні, для реєстрації були подані всі необхідні документи: заява Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про реєстрацію та інші документи, які дають право для здійснення реєстрації.

Зокрема, була надана копія заяви до Верховної Ради від 11 квітня 2006 року про дострокове припинення народним депутатом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ його повноважень (УНІАН: Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пройшов до ВР за списом “Нашої України”, №29).

Крім цього, Київський тервиборчком має копії заяв Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до Святошинської, Печерської, Солом’янської, Дніпровської та Шевченківської ТВК про його відмову реєструватися депутатом у відповідних районних радах.

Нагадаємо, що повноваження Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримає на першому засіданні сесії Київської міської ради нового скликання.

4 квітня Київська ТВК офіційно оголосила переможцем на виборах Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

За остаточними даними ТВК, на виборах мера за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували 457 тис. 887 виборців. За Віталія КЛИЧКА проголосували 341 тис. 249 виборців, за Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 305 тис. 363 киян. Не підтримали жодного кандидата 73тис. 937 виборців, що взяли участь у голосуванні.