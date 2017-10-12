Атовці та волонтери з усіх регіонів об’єдналися у Раду ветеранів АТО партії УКРОП

Представники УКРОПу, які брали участь у бойових діях на сході України, утворили при партії Раду ветеранів АТО. Головою новоствореного органу обрали керівника Криворізької партійної організації, куратора батальйону «Кривбас» Миколу Колесника.

«Важливі не слова, а вчинки. Бійцям слід обмінюватися досвідом та застосовувати його на практиці. Атовці мають використовувати партійні інструменти для допомоги тим, хто її потребує», – заявив Колесник.

За його словами, орган допомагатиме колишнім і нинішнім бійцям, волонтерам з усіх регіонів України обмінюватись досвідом, а також підтримувати захисників та їхні родини. Йдеться передусім про допомогу сім'ям загиблих і зниклих безвісти бійців, реабілітацію та оздоровлення поранених.

Микола Колесник поставив за приклад досвід ветеранів з Кривого Рогу в ГО "Батальйон національного захисту "Кривбас". Вони об'єднуються не лише для відстоювання власних прав. Колишні бійці також допомагають закуповувати й ремонтувати техніку для фронту, влаштовують благодійні аукціони та організовують відпочинок дітей військовослужбовців у Буковелі, Німеччині, Італії, Польщі, Португалії тощо.

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Зі свого боку, очільник Київської міської організації УКРОПу, голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко підкреслив, що добровольці, які зупинили ворога на сході, зараз мають не допустити капітуляції України через легалізацію Мінських домовленостей. За його словами, влада не має права ухвалювати доленосні для країни рішення без урахування думки захисників.

«Радитися потрібно з тими, хто має знання та моральний авторитет давати поради. Це, звісно, ветерани та волонтери – тобто ті, хто допомагає не словом, а ділом», – заявив Богдан Яременко.

Рада ветеранів працюватиме не лише над вирішенням проблем регіонального рівня, а й пильно стежитиме за подіями у Верховній Раді та передаватиме свої пропозиції до законопроектів і важливих голосувань, зазначив голова секретаріату УКРОПу Денис Борисенко.

«У нас вісім тисяч членів партії, більше двох тисяч депутатів. Наші народні депутати активні в парламенті. Ми проводимо велику роботу від заходу до сходу, від півночі до півдня. Тому ми вирішуємо проблеми не лише на місцях, а й виносимо їх на всеукраїнський рівень», – наголосив Денис Борисенко.

Водночас співзасновник ГО «Товариство ветеранів АТО Запоріжжя», депутат Запорізької міської ради від УКРОПу Олег Коломоєць додав, що колишні бійці мають брати участь і в політичному житті країни: «На місцевому рівні кожен із нас робить усе можливе. Але ми розуміємо, що треба йти далі. Тобто не лише вирішувати питання пільг, а й проводити наших хлопців до місцевих рад та парламенту».

Представники УКРОПу зараз активно розробляють пропозиції до законодавчих ініціатив. За словами ветерана АТО, активіста Київського УКРОПу Олександра Кікіна, йдеться про законопроекти щодо доступності об’єктів інфраструктури для людей з особливими потребами. Він зауважив, що в Україні слід нарешті запровадити орган, який реально, а не на папері вирішуватиме проблеми ветеранів.

«Більшість подібних рад працюють лише для галочки. Вони розповідають про статистику та проблеми, але реально – віз і досі там», – підкреслив Олександр Кікін.

Водночас колишній боєць, член Політради УКРОПу Євген Тєрєхов зазначив, що Рада ветеранів має об’єднати військових з усіх добровольчих батальйонів, незалежно від емблем і шевронів: «Буде координація, і всі області працюватимуть пліч-о-пліч. Сьогодні, коли атовців із різних підрозділів намагаються посварити між собою, дуже важливо бути єдиним цілим».