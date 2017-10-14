МЗС закликає світ посилити тиск на РФ задля звільнення викраденого 19-річного українця

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ задля звільнення викраденого російськими спецслужбами громадянина України Павла Гриба.

Про це йдеться у заяві МЗС України у зв'язку з недопущенням українських лікарів до 19-річного українця.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим порушенням Російською Федерацією прав людини, ігноруванням норм міжнародного права та рішення Європейського суду з прав людини №ECHR-LE2.3R від 6 жовтня 2017 року", - заявили дипломати.

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Зокрема, у заяві зазначається, що Росія проігнорувала всі звернення української сторони до Представництва МЗС РФ у місті Краснодар, уповноваженого з прав людини по Краснодарському краю, Управління ФСБ РФ по Краснодарському краю щодо допуску спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України до Гриба.

"Міністерство закордонних справ України розцінює зазначені дії Росії виключно як свідоме нанесення шкоди здоров'ю Гриба", - заявили в МЗС.

"Україна високо оцінює підтримку Європейського Суду з прав людини та закликає міжнародну спільноту, правозахисні організації засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим українцем Павлом Грибом та посилити тиск на Російську Федерацію задля його звільнення", - наголосили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня. 15 вересня у МЗС повідомили, що Гриба перевели зі слідчого ізолятора до медичної установи. 16 вересня його повернули до слідчого ізолятора.

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Хлопець має важку вроджену хворобу та потребує щоденного специфічного лікування.

6 жовтня адвокат Євгенія Закревська заявила, що Європейський суд з прав людини запрошує українських лікарів до Павла, щоб вони оцінили стан його здоров'я і дізналися, чи отримує він необхідне лікування. 12 жовтня українські медики виїхали до Краснодара.

Сьогодні, 13 жовтня, у МЗС України повідомили, що Представництво МЗС РФ у Краснодарі надіслало офіційну відмову в можливості відвідування Павла українськими лікарями.