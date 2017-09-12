ЄСПЛ прийняв до розгляду справу про викрадення Росією 19-річного українця

02:33, 12 вересня 2017
Суспільство
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Міністерство юстиції також оприлюднило лист із Страсбурзького суду про перше його рішення в цій справі.

Викрадений в Білорусі українець Павло Гриб перебуває в СІЗО у Краснодарі / фото facebook: Ігор Гриб

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду справу про викрадення російськими спецслужбами українця Павла Гриба в Білорусі.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України на сторінці в Twitter.

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Міністерство також оприлюднило лист із Страсбурзького суду про перше його рішення в цій справі. Суд вирішив відкласти розгляд питання про застосування так званого «правила 39» про вжиття термінових заходів до отримання додаткової інформації від Росії.

Як зазначила адвокат Євгенія Закревська на своїй сторінці в Facebook, ЄСПЛ таким чином відреагував на її заяву і попросив уряд РФ до 25 вересня надати медичну документацію про стан здоров'я Гриба, а також вказати, які ліки йому прописані, і які він отримує.

"На підставі цієї інформації суд буде ухвалювати рішення про вжиття термінових заходів", – повідомила вона.

При цьому Закревська нагадала, що в понеділок адвокат українця в Росії Андрій Сабінін зміг вперше зустрітися зі своїм підзахисним і дізнався, що Павло Гриб уже 18 днів не отримує ніяких ліків.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився та спілкувався лише в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, мала приїхати на зустріч із РФ.

За словами Гриба, Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина до Гомеля. В Гомелі батько з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

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29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання Павла під вартою у спецустановах в цій країні.

Згодом офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом українсько-білоруського кордону. Цю інформацію підтвердили й українські прикордонники.

7 вересня Гриб-старший повідомив, що його сина утримують у слідчому ізоляторі № 5 у Краснодарі.

Представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що українським дипломатам доручено отримати доступ у СІЗО в Краснодарі до Павла.

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