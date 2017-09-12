ЄСПЛ прийняв до розгляду справу про викрадення Росією 19-річного українця

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду справу про викрадення російськими спецслужбами українця Павла Гриба в Білорусі.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України на сторінці в Twitter.

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Міністерство також оприлюднило лист із Страсбурзького суду про перше його рішення в цій справі. Суд вирішив відкласти розгляд питання про застосування так званого «правила 39» про вжиття термінових заходів до отримання додаткової інформації від Росії.

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду справу про викрадення російськими спецслужбами українця Павла Гриба в Білорусі. pic.twitter.com/ZveSeNP5zK — Мін'юст України (@minjust_gov_ua) September 11, 2017

Як зазначила адвокат Євгенія Закревська на своїй сторінці в Facebook, ЄСПЛ таким чином відреагував на її заяву і попросив уряд РФ до 25 вересня надати медичну документацію про стан здоров'я Гриба, а також вказати, які ліки йому прописані, і які він отримує.

"На підставі цієї інформації суд буде ухвалювати рішення про вжиття термінових заходів", – повідомила вона.

При цьому Закревська нагадала, що в понеділок адвокат українця в Росії Андрій Сабінін зміг вперше зустрітися зі своїм підзахисним і дізнався, що Павло Гриб уже 18 днів не отримує ніяких ліків.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився та спілкувався лише в соціальних мережах. Ця дівчина, за словами сина, мала приїхати на зустріч із РФ.

За словами Гриба, Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина до Гомеля. В Гомелі батько з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

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29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримання Павла під вартою у спецустановах в цій країні.

Згодом офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом українсько-білоруського кордону. Цю інформацію підтвердили й українські прикордонники.

7 вересня Гриб-старший повідомив, що його сина утримують у слідчому ізоляторі № 5 у Краснодарі.

Представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич заявив, що українським дипломатам доручено отримати доступ у СІЗО в Краснодарі до Павла.