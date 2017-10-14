У центрі Києва затримали чоловіка за нацистське вітання (фото, відео)
18:39, 14 жовтня 2017Політика
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Чоловік повторював його кілька разів.
Інцидент стався біля пам'ятника Шевченку \ Українська правда
У центрі Києва, де націоналісти збиралися перед ходою на честь Дня захисника України, затримали чоловіка за нацистське вітання, передає Українська правда.
Чоловіка затримали за нацистське вітання \ Українська правда
Затримання відбулося біля пам'ятника Тарасу Шевченку після того, як невідомий кілька разів зіганув під час вигуків "Слава нації, смерть ворогам", "Україна понад усе".
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