У центрі Києва затримали чоловіка за нацистське вітання (фото, відео)

У центрі Києва, де націоналісти збиралися перед ходою на честь Дня захисника України, затримали чоловіка за нацистське вітання, передає Українська правда.

Затримання відбулося біля пам'ятника Тарасу Шевченку після того, як невідомий кілька разів зіганув під час вигуків "Слава нації, смерть ворогам", "Україна понад усе".