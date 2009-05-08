Сьогодні Тимошенко буде на коні або під конем

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне питання про виділення Україні чергового траншу кредиту 8 травня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, про це повідомила 6 травня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що рішення про перенесення розгляду питання з 13 на 8 травня в МВФ було ухвалено у зв`язку з позитивною роботою уряду України.

«Рада директорів МВФ, беручи до уваги ефективну роботу уряду з виконання попередніх заходів спільної програми між Україною та МВФ, ухвалила рішення прискорити збори ради директорів (перенести засідання – УНІАН) із 13 на 8 травня… Це дуже позитивний сигнал. Це означає, що оцінюють роботу України позитивно й виконання попередніх заходів позитивне», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд за підсумками першого перегляду програми співпраці планує надати Україні другий транш фінансової допомоги, збільшений до 2,8 млрд. дол. (1,9 млрд. SDR, валюта Міжнародного валютного фонду), причому половина цих коштів буде направлена на покриття дефіциту держбюджету.

Третій транш очікується надати після перегляду програми в середині травня, в такому ж розмірі.

Згідно з листопадовим рішенням МВФ про виділення стабілізаційного кредиту Україні в розмірі 16,43 млрд. дол. США, кошти планується надавати щоквартальними траншами після перегляду й коригування програми співпраці.

За попереднім графіком, другий транш планувалося надати після перегляду програми в середині лютого ц.р. у розмірі 1,25 млрд. SDR, третій – 2.5 млрд. SDR – у середині травня.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту обсягом 16,43 млрд. доларів для зміцнення довіри у фінансовому секторі й допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

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