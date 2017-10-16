Україна увійшла до складу Ради ООН з прав людини

22:51, 16 жовтня 2017
Політика
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Україну обрали до складу Ради ООН з прав людини на 2018-2020 роки.

Україна готується до членства в головному правозахисному органі ООН / фото twitter.com/ukrinun

Україну обрали членом Ради Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини на 2018-2020 роки.

Про це повідомляється на сторінці постійного представництва України при ООН в мікроблозі Twitter.

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"177 голосами Україна обрана до складу Ради ООН з прав людини на 2018-2020 роки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відзначається, що членство в організації надасть Україні додаткові можливості для продовження боротьби проти порушень прав людини на окупованих територіях.

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Теги: #захист прав людини#Рада ООН з прав людини#представництво України в ООН