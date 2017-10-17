Порошенко пропонує Раді скасувати депутатську недоторканність з 2020 року

Президент України Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (№7203).

Як передає кореспондент УНІАН, проект закону зареєстровано у ВР сьогоднішньою датою. Головний комітет з цього проекту закону — з питань правової політики та правосуддя.

Законопроектом передбачається виключити зі статті 80 чинної редакції Конституції положення, згідно з яким народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність.

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Також виключити пропонується положення, відповідно до якого народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Законопроектом передбачається, що він набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Крім того, сьогодні під Радою очікуються акції, на яких будуть присутні близько 10 тисяч людей. Серед вимог протестуючих - скасувати депутатську недоторканність, змінити виборче законодавство, зробивши партійні списки відкритими, а також створити антикорупційний суд.

У центрі Києва у зв'язку з акцією протесту посилено заходи безпеки та частково перекрито деякі вулиці, зокрема, вулицю Інститутську (Небесної Сотні). Правопорядок забезпечують 3,5 тис. правоохоронців.