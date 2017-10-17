"Фронтовики" заявили про підтримку розгляду питання скасування депутатської недоторканості на цьому тижні

Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради, наголосивши, що Венеціанська комісія розкритикувала обидва законопроекти на цю тему, які зареєстровані у парламенті.

"Венеціанська комісія розкритикувала обидва законопроекти. "Народний фронт" неодноразово наголошував, що треба створити робочу групу і напрацювати новий законопроект, який врегулює систему антикорупційного судочинства", - сказав він.

Максим Бурбак також наголосив, що "Народний фронт" підтримує скасування депутатської недоторканності "і довів це, проголосувавши за відповідні зміни до Конституції в першому читанні".

"Нагадаю, що наша фракція в повному складі підтримала зміни до Конституції в першому читанні щодо заняття недоторканності з народних депутатів та суддів. "Народний фронт" також підтримував подання Генпрокуратури про зняття недоторканності з депутатів цього скликання", - підкреслив Максим Бурбак.

"Так, як цей парламент і генпрокурора скасовували недоторканість, такого ще не було в історії України. Нагадаю, що вперше було знято недоторканність з депутатів провладної коаліції", - сказав Максим Бурбак.

"Ми підтримуємо рішення голови парламенту, щоб профільний комітет розглянув цього тижня внесений Президентом законопроект (щодо зняття депутатської недоторканності) і виносили в зал для розгляду", - наголосив керівник фракції.

Крім того, Максим Бурбак підкреслив, що фракція "Народний фронт" підтримує проведення виборів до Верховної Ради за відкритими списками.

"Народний фронт" за відкриті списки. Хочу нагадати всім фракціям, які активно агітували за законопроект щодо виборчого законодавства на місцевих виборах і як пройшли вибори в 2015 році. За цим законом у багатьох населених пунктах багато округів не отримали жодного депутата. Наприклад, в Чернівцях, на тому окрузі, де я проживаю, немає депутата, бо такий недолугий законопроект", - наголосив керівник фракції.

Він підкреслив, що в парламенті зареєстровано аж 7 законопроектів на цю тему, але потрібен один якісний закон.

"Треба, щоб якісно були напрацьовані зміни до виборчого законодавства. Ми знаємо, що зараз існує 7 законопроектів, один з них – голови парламенту", - сказав Бурбак.

Він також наголосив, що чергові вибори до парламенту відбудуться у 2019 році.

"Хочу всім нагадати, що чергові вибори до Верховної Ради України відбудуться в 2019 році. Як би всім політиканам не хотілося зробити все, щоб були позачергові вибори, – перестаньте займатися політиканством, краще працюйте в комітетах та сесійній залі. Спочатку реформи, потім виборче законодавство – потім дійдемо до виборів", - наголосив Максим Бурбак.