Литвин: інцидент з Луценком буде «гарячою темою» у парламенті

Інцидент з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ буде «гарячою темою» у Верховній Раді України наступного пленарного тижня (з 12 по 15 травня).

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв`ю журналістам висловив голова парламенту Володимир ЛИТВИН.

Разом із тим він вважає, що ВР має «отримати офіційну інформацію» і лише на її підставі робити «певні висновки», якщо на цьому наполягатимуть окремі депутати або фракції.

В.ЛИТВИН зазначив, що запропонує парламенту у вівторок, 12 травня, з 14.00 до 16.00 провести консультації щодо кадрових питань. За його словами, це необхідно буде зробити, «щоб не була зірвана робота Верховної Ради».

В.ЛИТВИН підкреслив, що наступного тижня у ВР передбачається розглянути більш як 100 питань, і ці питання є невідкладними.

Як повідомлялося, 5 травня іноземні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня у відділку поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними видання, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з правоохоронцями.

У свою чергу, в МВС України спростували інформацію про конфлікт за участю Ю.ЛУЦЕНКА.

Міністерство закордонних справ України звернулося з нотою до Посольства ФРН в Україні щодо надання офіційної інформації про інцидент з Ю.ЛУЦЕНКОМ.