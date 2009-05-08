Медведєв привітав Ющенка з Днем Перемоги

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Днем Перемоги.

Текст поздоровлення розміщений на сайті посольства РФ в Україні.

«Це святе свято – данина пам`яті всім, хто в жорстокій боротьбі з фашизмом відстояв незалежність і майбутнє своєї Батьківщини, символ глибокої пошани до ветеранів Великої Вітчизняної війни і трудівників тилу. Нинішні покоління можуть по праву гордитися їх непохитною мужністю і безприкладним героїзмом», - йдеться у вітальній телеграмі.

«Упевнений, що народи Росії та України завжди берегтимуть пам`ять про Велику Перемогу, протистоятимуть будь-яким спробам переписати і перекрутити нашу спільну історію. Бажаю братському українському народу і ветеранам Великої Вітчизняної війни доброго здоров`я і благополуччя», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.