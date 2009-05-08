Литвин знає, яке рішення прийме КС щодо дати виборів Президента

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що Конституційний Суд України визнає конституційною датою виборів Президента 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами спікера, якщо виходити із норм Конституції, то там «однозначно зафіксовано», що датою виборів Президента України має бути 17 січня 2010 року.

«Це може подобатись, це може не подобатись, це може співставлятися чи не співставлятися зі своїм з бажанням прискорити президентські вибори, але треба потерпіти, якщо ми не хочемо остаточно зруйнувати Основний Закон України», - наголосив В.ЛИТВИН.

За його словами, політикам не слід «прив’язувати» свої політичні рейтинги до дати президентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня ц.р. ВР призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. 8 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО направив до Конституційного Суду подання про визнання неконституційним призначення парламентом президентських виборів на 25 жовтня. КС почав розгляд справи про конституційність постанови ВР.