У НАЗК отримали скарги і перевірять е-декларації 22 осіб: правоохоронців, суддів, посадовців, нардепів

Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про проведення повної перевірки декларацій 22 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки. Як повідомила прес-служба агентства, відповідне рішення члени НАЗК ухвалили на черговому засіданні.

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Серед посадовців, дані в деклараціях яких перевірятимуть: начальник відділу управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області Денис Болотов (декларація за 2016 рік); народний депутат України Юрій Воропаєв (за 2016 рік); голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук (за 2016 рік); суддя Апеляційного суду Київської області Віталій Загоруйко за 2016 рік (після звільнення); директор юридичного департаменту Мінприроди України Володимир Бучко (за 2015 та 2016 роки); начальник Державної екологічної інспекції у Харківській області Артем Георгіян (за 2015 та 2016 роки); заступник Вінницького міського голови Сергій Матусяк (за 2015 та 2016 роки); прокурор Луганської області Володимир Янко (за 2016 рік) та ін.

Проведення повних перевірок 18 суб’єктів декларування розпочинається за інформацією, отриманою від фізичних та юридичних осіб, державних органів у листах, зверненнях чи скаргах, з повідомлень засобів масової інформації, у яких були наведені факти про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня У Комітеті виборців України заявили, що діяльність 21 політичної партії може містити ознаки тіньового фінансування. У ГО попросили НАБУ здійснити відповідну перевірку.