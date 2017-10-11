У КВУ заявляють, що діяльність 21 партії може мати ознаки тіньового фінансування

У Комітеті виборців України заявляють, що діяльність 21 політичної партії може містити ознаки тіньового фінансування, і просять НАБУ здійснити відповідну перевірку. Про це йдеться у повідомленні на сайті КВУ.

"Комітет виборців України закликає Національне агентство із питань запобігання корупції здійснити перевірку 21 політичної партії, діяльність яких може містити ознаки тіньового фінансування. У звітах цих політичних сил вказані нульові витрати на проведення статутної діяльності, однак вони мають постійно діючі інформаційні ресурси (як правило, сторінка в мережі інтернет) та проводять іншу оплачувану діяльність, що може свідчити про тіньовий характер їх фінансування", - йдеться у повідомленні.

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У КВУ зазначили, що частина партій не подали фінансові звіти за ІІ квартал 2017 року, але також проводять активну діяльність.

"Це стосується політичної сили "Рух нових сил", у якої активно працює та наповнюється веб-сайт, де, зокрема, висвітлюється інформація про регіональні тури лідерів політичної сили. При цьому в звіті партії за І квартал вказані нульові витрати. На сайті НАЗК також не відображено звіту партії "Наша Україна", яка офіційно орендує комунальне майно в низці регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Комітет виборців України проаналізував звіти політичних партій за ІІ квартал і виявив, що 70% партій не зазначили жодних витрат упродовж звітного періоду (квітень-червень).

"Нульові звіти" подали 192 партії із загалом 272, чиї звіти доступні на сайті НАЗК", - зазначили у КВУ.