"Ты что за х**ню написала?": Лещенко влаштував перепалку із Геращенко у Facebook

Перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко заявила, що народний депутат Сергій Лещенко поскандалив з нею після її поста у Facebook про зірвання засідання погоджувальної ради. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"До мене тільки-но підійшов Лещенко з текстом: "Ты нормальная вообще? Ты что за х..ню в своем посте написала? Ира, мне честно за тебя стыдно", - розповіла про суть конфлікту Геращенко.

Вона наголосила, що це вже не вперше, коли Лещенко вимагає від неї внести корективи у пости.

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"Сергію, друже, ти депутат, а не мій редактор. І так, у нас - свобода слова і висловлювань): Навіть після зняття недоторканості", - зазначила перший віце-спікер Ради.

"Вибачення від самого Сергія також сприйму, вважаю, це буде конструктивно і правильно", - додала вона.

У свою чергу, Лещенко в коментарях під записом Геращенко попросив її написати цитату повністю. Він також назвав її "новою Ганною Герман за Порошенка".

У відповідь на це перший віце-спікер парламенту написала, що вказівки, що писати, нардеп може давати Світлані Заліщук. Та також відреагувала на слова Геращенко: "Чому, власне, Сергій має давати мені вказівки, з вашої точки зору?"