Ющенко і Тимошенко висловили співчуття родині Ігоря Пелиха

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття рідним та близьким відомого тележурналіста Ігоря Пелиха у зв`язку з його трагічною смертю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«З глибоким сумом сприйняв звістку про трагічну загибель Ігоря Пелиха. У розквіті сил від нас пішла людина, сповнена невичерпної енергії і творчих планів. Молодий і надзвичайно обдарований, Ігор за своє коротке, але яскраве життя встиг багато зробити для розвитку української тележурналістики. Його любили й цінували мільйони глядачів у всій Україні», - йдеться у співчутті В.ЮЩЕНКА.

Президент наголошує, що передчасна смерть Ігоря - це непоправна втрата для його родини, друзів, колег і знайомих, для всього українського суспільства.

Телеграму співчуття родині популярного телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Києві 8 травня, направила і Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМУ.

„Сьогодні країна втратила людину, яка своїм невпинним оптимізмом, бурхливою винахідливістю, яскравою фантазією заряджала всіх телеглядачів оптимізмом та вірою в життя. Програми Ігоря Пелиха завжди вирізнялися з-поміж інших на українському телебаченні, вони були втіленням життєрадісності, духу пригод та здорового авантюризму”, - йдеться у тексті телеграми.

Як повідомляв УНІАН, І.Пелих загинув в автокатастрофі, що сталася у Києві на Проспекті Перемоги сьогодні близько 5-ої години ранку.