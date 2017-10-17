Попри протести на Грушевського Парубій закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00, під час якого депутати продовжать розглядати законопроекти щодо медичної реформи.

Перед закриттям засідання народний депутат від “Самопомочі” Єгор Соболєв запропонував колегам працювати над проектами законів щодо медреформи без перерв, аби швидше закінчити розгляд цього питання та перейти до тих питань, рішень щодо яких вимагають мітингувальники біля парламенту: скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства і створення Антикорупційного суду.

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Проте ця пропозиція не була поставлена на голосування.

Як повідомляв УНІАН, для проведення медреформи ВР має ухвалити два проекти закону: про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327) і проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів (№ 6604).